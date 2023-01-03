اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:47 م
أكرم القصاص
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الدفاع العراقية: العثور على رفات 12 قتيل جراء حرب الخليج الأولى فى 4 محافظات

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:00 م
الدفاع العراقية: العثور على رفات 12 قتيل جراء حرب الخليج الأولى فى 4 محافظات القوات العراقية - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على رفات 12 شخص، جراء حرب الخليج الأولى، في 4 محافظات.
 
وأشارت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الرفات تم العثور عليها في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى.
 
وأضافت أنه "تم إيداع الرفات العراقية لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيدا لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لغرض إكمال الفحوصات الطبية".
 
وأوضحت وزارة الدفاع العراقية أن استخراج الرفات يأتي استمرارا لعمليات الحفر المشترك، للبحث عن المفقودين جراء حرب الخليج الأولى (1980 - 1988)،

العراق

وزارة الدفاع العراقية

حرب الخليج الأولى

إيران



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