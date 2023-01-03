اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:16 م
أكرم القصاص
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الخارجية السعودية تندد اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:00 م
الخارجية السعودية تندد اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلى الخارجية السعودية
وكالات

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد عبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.


وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.


السعودية

الخارجية السعودية

المسجد الأقصى

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

إيتمار بن غفير



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