الحوثيون يستهدفون مخيما للنازحين غربى تعز اليمنية

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استهدفت جماعة الحوثي الارهابية ، مخيماً للنازحين غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية مساء الإثنين، إن الحوثيين قصفت الأحد، بالرشاشات تجمعات للنازحين في وادي الحناية بمنطقة الكدحة غرب تعز.



وأضافت المصادر، أن بعض تلك الأعيرة سقطت في محيط المخيم ما أثار الرعب والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، في حين لم تسجل أي إصابات.



وتواصل الحوثيين هجماتها ضد الأحياء السكنية والمدنيين في مختلف مناطق محافظة تعز المحاصرة منذ ثماني سنوات، متسببة بمقتل وإصابة آلاف المدنيين ومفاقمة معاناتهم الإنسانية.