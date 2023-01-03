الجوع المفرط طوال الوقت يمكن أن يكون علامة على هذا المرض

كتبت ايناس البنا

الجوع هو مطلب طبيعي للجسم لإبقائه يعمل بشكل جيد ويتغذى، ولكن هل تشعر بالجوع طوال الوقت، قد يؤدي الشعور بالجوع إلى هدير معدتك، وقد تصاب بالصداع ، وقد تشعر بالانزعاج ، أو تصبح غير قادر على التركيز، يمكن للعديد من الأشخاص الذهاب عدة ساعات بين الوجبات قبل الشعور بالجوع مرة أخرى ، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع.

وفقا لموقع " webmd"، هناك العديد من التفسيرات المحتملة لذلك ، بما في ذلك اتباع نظام غذائي يفتقر إلى البروتين أو الدهون أو الألياف، بالإضافة إلى الإجهاد المفرط أو الجفاف، ومع ذلك ، فإن الشعور المستمر بالجوع هو علامة على مرض قاتل ، والذي إذا لم يتم السيطرة عليه في البداية ، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

وفقًا لخبراء الصحة ، يعاني الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بآلام الجوع أكثر من المعتاد من داء السكري، ويحدث الجوع المتكرر نتيجة للارتفاع الشديد فى مستويات السكر في الدم، وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى ، بما في ذلك العطش الشديد وفقدان الوزن والإرهاق.

يُعرف أيضًا داء السكر بكثرة شرب الماء، أوزيادة الشهية، وهي واحدة من ثلاث علامات رئيسية لمرض السكري ، إلى جانب العطش ، عندما تشعر بالعطش وبوال التبول ، عندما تشعر بالحاجة إلى التبول.

الجوع ومرض السكري

في مرض السكري غير المنضبط حيث تظل مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة ، لا يمكن للجلوكوز من الدم أن يدخل الخلايا ، إما بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الأنسولين وبالتالي لا يستطيع الجسم تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، مما يؤدي إلى زيادة الجوع .

يقول خبراء الصحة إنه مجرد تناول الطعام لن تتخلص من الشعور بالجوع لدى الأشخاص المصابين بداء السكري غير المتحكم فيه ، لأن هذا سيضيف فقط إلى مستويات الجلوكوز المرتفعة بالفعل في الدم.

يمكن أيضًا أن تحدث زيادة الشهية بسبب الانخفاض غير الطبيعي في نسبة الجلوكوز في الدم حيث يستجيب الجسم عن طريق إطلاق الجلوكوز المخزن من الكبد لرفع المستويات إلى وضعها الطبيعي.

كيف تتعامل مع آلام الجوع؟

الاستسلام لآلام الجوع المستمر لن يؤدي إلا إلى زيادة أخرى في مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، فإن مقاومة الرغبة في تناول الطعام عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا أمر صعب للغاية. لذا ، فأنت بحاجة إلى التعامل مع آلام الجوع بالطرق التالية:

كل ببطء

وفقًا لدراسات مختلفة ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام بوتيرة بطيئة إلى زيادة الشبع وتقليل الجوع، يميل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 إلى زيادة الوزن أو السمنة ، لذا فإن تناول الطعام ببطء أثناء مضغ الطعام بشكل صحيح سيساعد في الحد من كمية الطعام التي يتم تناولها.

تجنب الإلهاءات

أثناء تناول الطعام ، تأكد من تجنب الملهيات مثل التلفاز والجوال ، مما قد يجعلك إما تأكل أكثر مما تريد أو تأكل أقل. سيعطي هذا عقلك فرصة للحصول على رسالة مفادها أنك ممتلئ.

نكهةطعام بالأعشاب

الأعشاب طريقة رائعة لتذوق طعامك ، حيث تميل النكهات القوية إلى إرضاء آلام الجوع وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

اشرب الماء قبل الأكل

يوصي الخبراء بشرب كوب أو اثنين من الماء قبل بدء وجباتك حتى تمتلئ كل الرغبة الشديدة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تناول طعامًا غنيًا بالبروتين والألياف يتم هضمه ببطء ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، وبالتالي قمع كل الرغبة الشديدة.

ممارسة الرياضة بانتظام

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري ، من المهم دائمًا ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية للحفاظ على لياقة الجسم. تساعد التمارين المنتظمة أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزنك.