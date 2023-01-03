الجريدة الرسمية تنشر تعديل مواعيد عمل فرع توثيق نادى قضاة الفيوم

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل مواعيد فرع توثيق نادى قضاة الفيوم التابع لمكتب شهر عقارى وتوثيق محافظة الفيوم بدلا من العمل يومان فقط "السبت - الأحد" تم المد ليعمل لمدة 4 أيام "السبت - الأحد - الأربعاء - الخميس" .
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نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل مواعيد فرع توثيق نادى قضاة الفيوم التابع لمكتب شهر عقارى وتوثيق محافظة الفيوم بدلا من العمل يومان فقط "السبت - الأحد" تم المد ليعمل لمدة 4 أيام "السبت - الأحد - الأربعاء - الخميس" .
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