اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر تعديل مواعيد عمل فرع توثيق نادى قضاة الفيوم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:13 م
الجريدة الرسمية تنشر تعديل مواعيد عمل فرع توثيق نادى قضاة الفيوم وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل مواعيد فرع توثيق نادى قضاة الفيوم التابع لمكتب شهر عقارى وتوثيق محافظة الفيوم بدلا من العمل يومان فقط "السبت - الأحد" تم المد ليعمل لمدة 4 أيام "السبت - الأحد - الأربعاء - الخميس" .

 

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وزارة العدل

فرع الفيوم

مكتب توثيق

اخبار الحوادث

شهر عقارى



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