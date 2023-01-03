التأمين الصحى: 2.9 مليار جنيه متأخرات على 17 هيئة اقتصادية بسبب المساهمة التكافلية

كتب أمين صالح

قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل أن هيئة التأمين الصحى الشامل تغطي حاليا 2.6 مليون مواطن في محافظات بورسعيد والأقصر والاسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة حساب ختامى موازنة التأمين الصحى الشامل عام 2021/2022.

بدوره قال عمرو زكى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة التأمين الصحى الشامل أن إجمالي الموازنة العامة لهيئة التأمين الصحى الشامل 19 مليار جنيه تم صرف فعلي 24.5 مليار جنيه.

أضاف زكى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالهيئات الاقتصادية وتم حصر جميع الهيئات الاقتصادية ظهر 2.9 مليار جنيه علي 17 هيئة وذلك عن الأربع سنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية التى نص عليها قانون التأمين الصحى الشامل.

بدوره قال كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أنه توجد مشكلة علي مستوى الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بقيمة المساهمة التكافلية موضحا أنه يتم عقد اجتماعات دورية لحسم هذا الأمر.

بدوره أكد عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه ليس مقبولا أن نطالب القطاع الخاص بدفع المساهمة التكافلية فيما يتعلق بالتأمين الصحى الشامل في الوقت الذي لم تدفع فيه هيئات اقتصادية قيمة المساهمة التكافلية.

وردت فريد فيما يتعلق بسؤال النائب عبد المنعم إمام عن موعد تطبيق التأمين الصحى الشامل في محافظة الغربية مؤكدة أن الدراسة الاكتوارية وضعت محافظة الغربية في عام 2029 أو عام 2023.