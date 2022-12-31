غدًا.. إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية واستئناف العمل الإثنين

قال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.
غدًا.. إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية واستئناف العمل الإثنينالسبت، 31 ديسمبر 2022 10:08 م
البنك المركزى المصرى -أرشيفية
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