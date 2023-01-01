قبول دفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف الدولية من الأئمة والواعظات.. بالأسماء

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن قبول دفعة جديدة فى أكاديمية الأوقاف الدولية ، وأن ننشر أسماء الأئمة والواعظات المقبولين بالدفعة السادسة (الدورة المتكاملة) بها، مؤكدة أنها ستعلن لاحقًا عن موعد افتتاح الدورة.

وفيما يلى أسماء الدفعة الجديدة من المقبولين في الأكاديمية:

أولا: الأئمة:

1. الخليل أحمد إبراهيم إسماعيل المنيا

2. محمد علي محمد علي سليمان المنيا

3. عاصم محمد عيد حسانين المنيا

4. عصام عبد العليم عبد الرحمن حبيب المنيا

5. أحمد جميل محمود عبد الحكيم المنيا

6. محمود كمال أحمد خضر المنيا

7. محمد أحمد سلطان المنيا

8. عمر محروس مصطفي سليم المنيا

9. الحارث حسن محمد محمد المنوفية

10. أحمد علي محمد السيد شبانة المنوفية

11. السعيد مصطفى يوسف خلف مرسى مطروح

12. وائل محمد منصور بكر مرسى مطروح

13. عبد الواحد أحمد حسين شبانة مرسى مطروح

14. عبدالمنعم ماهر محمد عبده البرعي كفر الشيخ

15. محمد صلاح إبراهيم الجبالي كفر الشيخ

16. محمد محمد محمد محمد مسعود قنا

17. شريف أحمد عبد السلام الحماقي القليوبية

18. حافظ محمد حافظ أحمد قابيل القليوبية

19. محمد محسن محمد أحمد خشبة القاهرة

20. محمود مخلوف كامل أحمد القاهرة

21. مجدي سيد شعبان محمد الفيوم

22. محمد عبدالفتاح محمود عبدالعال شمال سيناء

23. عبد البديع عثمان محمد عثمان شمال سيناء

24. مصطفى إبراهيم نبوي أحمد الشرقية

25. أحمد السيد أحمد صالح الشرقية

26. صبري محمد صبري السيد الشهيدي الشرقية

27. أحمد السيد محمد عطية الشرقية

28. أحمد عاطف إبراهيم إبراهيم الشرقية

29. وليد بيومي شحاتة محمد حجاج الشرقية

30. أحمد محمد صابر عبد القادر الشرقية

31. محمد عادل محمد محمد الشرقية

32. عصام الدين السيد عبد الحميد إبراهيم الشرقية

33. عبدالعظيم محمد محمد محمود الشرقية

34. محمد محمد أحمد سويلم الشرقية

35. أحمد حجازي محمد سالم الشرقية

36. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مصطفى السويس

37. عبدالملك عمر عبدالملك سوهاج

38. محمد محمد عبدالعال أبو زيد سوهاج

39. مؤمن ممتاز الصغير محمد سوهاج

40. طه ثروت محمد السيد سوهاج

41. محمد عوض عوض الموافي دمياط

42. محمد عبدالله محمد عبدالوهاب دمياط

43. محمد محمود العزب حسين دمياط

44. عبدالرحيم زكريا سليمان سليمان دمياط

45. حازم سامي الدسوقي متولي الدقهلية

46. أحمد عزت محمد مصطفى الأبيض الدقهلية

47. أسامة عبدالقادر محمد رزق الدقهلية

48. أشرف عبدالله الحفني العدل الدقهلية

49. أحمد محسن علي إبراهيم سالم الدقهلية

50. هيثم السعيد إسماعيل إبراهيم الدقهلية

51. أحمد عبد المنعم علي حسن الجيزة

52. مصطفى محمد عبدالنبي فرماوي الجيزة

53. محمد رجب علي حسانين بني سويف

54. أحمد شحاتة محمد حسان بني سويف

55. حمادة عبدالكريم قطب عبدالكريم بني سويف

56. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة

57. خالد جمعة عبدالله الطنوبي البحيرة

58. جمعة محمد جمعة الخور البحيرة

59. محمد سعيد العزقلاني علي عثمان البحيرة

60. أحمد عرابي علي عرابي علي البحيرة

61. علي خيري عبدالجواد الهابط البحيرة

62. أحمد إبراهيم جابر حبيب البحيرة

63. أحمد محمد محمد عبد الراضي الأقصر .

64. محمد مختار عبد الله السيد الأقصر

65. الحسن أحمد محمد رمضان الأقصر

66. صابر علي عبد الحليم مصطفى أسيوط .

67. ربيع محمد فرغلي مصطفى أسيوط

68. علي عماد الدين علي مصطفي أسيوط

69. محمود عويس أحمد حسين أسوان

70. حسن محمد زكي محمد علي أسوان

71. يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد الاسكندرية

72. محمد يوسف عبدالسلام فرار الاسكندرية

73. إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم عبدالله الاسكندرية

74. عبدالله يوسف عطا عبدالمحسن الاسكندرية

75. محمود محمد نوار عبد الله الاسكندرية

76. صابرين فوزي احمد محمد المنيا

77. سناء السيد علي السيد القاهرة

78. آية محمد محمد على خطاب القاهرة

79. أماني علي محمد مرشدي القاهرة

80. سماح عبد اللاه مصطفى القاهرة

81. نهلة قدري عبدالحميد محمد القاهرة

82. عزه علي صالح عطاالله القاهرة

83. رانده عبدالرازق محمود جمعه الشرقية

84. إيناس خيري عبد الصادق عمر جنوب سيناء

85. نفيسة مصطفى ضيف محمود أسوان