الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة غدا ومتوسطة فى بعض المناطق

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام هيئة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصا د، إن هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة بشدة، وشهد اليوم أمطار متوسطة على الوجه البحرى، مشيرا إلى أنه غدا سيشهد سقوط أمطار أقل حدة، وتمتد للقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ولا تتجاوز 40% على القاهرة الكبرى.

وأضاف الدكتور محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة وبعض المناطق متوسطة، وهناك سحب رعدية على الدلتا وأمطار بالبحيرة والإسكندرية والوجه البحيرى.

وفى وقت سابق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة البحيرة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

كما تؤثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء وشمال الوجه البحرى والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تؤثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال الساعات القليلة القادمة.

و يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.