الأحد المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023.
الأحد المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيدالثلاثاء، 03 يناير 2023 01:50 م
البنك المركزي المصري
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