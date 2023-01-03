اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:17 م
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الأحد المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:50 م
الأحد المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد البنك المركزي المصري
كتب أحمد يعقوب

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بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023.

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