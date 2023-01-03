اعتقال شاب كندى لاتهامه بتوجيه تهديدات للبرلمان وسفارتى أمريكا والصين

اعتقلت الشرطة الكندية شاباً من أوتاوا بتهمة توجيه "تهديدات مرتبطة بالإرهاب" للبرلمان الكندي وسفارتي الولايات المتحدة والصين، حسبما أعلنت الشرطة الفدرالية، الثلاثاء.
وقالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الكندية الملكية الخيالة، في بيان، إن المشتبه به نشر العديد من التهديدات على تويتر.
وأوضحت أن "التهديدات طالت بارليامنت هيل (مقر البرلمان) ووزارة الدفاع وسفارة الصين وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أوتاوا".
ووجهت لدانيال هاود (19عاماً) اتهامات من بينها التلفظ بتهديدات للتسبب بالموت أو الأذى الجسدي و"إحراق وتدمير أو إلحاق أضرار" بممتلكات.
اعتقال شاب كندى لاتهامه بتوجيه تهديدات للبرلمان وسفارتى أمريكا والصينالثلاثاء، 03 يناير 2023 08:16 م
الشرطة الكندية -أرشيفية
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اعتقلت الشرطة الكندية شاباً من أوتاوا بتهمة توجيه "تهديدات مرتبطة بالإرهاب" للبرلمان الكندي وسفارتي الولايات المتحدة والصين، حسبما أعلنت الشرطة الفدرالية، الثلاثاء.
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