اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:30 م
أكرم القصاص
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اعتقال شاب كندى لاتهامه بتوجيه تهديدات للبرلمان وسفارتى أمريكا والصين

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:16 م
اعتقال شاب كندى لاتهامه بتوجيه تهديدات للبرلمان وسفارتى أمريكا والصين الشرطة الكندية -أرشيفية
وكالات

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اعتقلت الشرطة الكندية شاباً من أوتاوا بتهمة توجيه "تهديدات مرتبطة بالإرهاب" للبرلمان الكندي وسفارتي الولايات المتحدة والصين، حسبما أعلنت الشرطة الفدرالية، الثلاثاء.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الكندية الملكية الخيالة، في بيان، إن المشتبه به نشر العديد من التهديدات على تويتر.

وأوضحت أن "التهديدات طالت بارليامنت هيل (مقر البرلمان) ووزارة الدفاع وسفارة الصين وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في أوتاوا".

ووجهت لدانيال هاود (19عاماً) اتهامات من بينها التلفظ بتهديدات للتسبب بالموت أو الأذى الجسدي و"إحراق وتدمير أو إلحاق أضرار" بممتلكات.


كندا

الشرطة الكندية

البرلمان الكندى

سفارة أمريكا فى كندا

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