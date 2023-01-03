احتفالية بمصنع سكر أرمنت للإعلان عن بدء موسم عصير قصب السكر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مصانع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر، فعاليات احتفالية للإعلان عن بدء موسم عصير قصب السكر، وذلك تحت توجيهات اللواء عصام الدين البديوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات السكر والصناعات التكاملية، وبرعاية المهندس عبد الفتاح خليصي رئيس قطاعات المصانع بأرمنت، ونائب قطاعات المصانع الكيميائي محمد خميس، والدكتور محمد عبدالرحمن نائب رئيس قطاعات المصانع ومدير مصنع العلف.

وتم خلال فعاليات الاحتفالية بداية تشغيل موسم العصير بمصانع سكر أرمنت لموسم 2022/2023، بحضور مديري الإدارات والعاملين بالمصانع، داعين المولى عز وجل أن يكون موسم خير، وأن يحفظ العاملين والمزارعين فهم الشريك الأول لصناعة السكر.

ويقول المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، أنه من المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يزيد من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس.

ويضيف المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين سيكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام، وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزمون بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

فيما صرح الكيميائي محمد خميس أحمد نائب رئيس قطاعات سكر أرمنت، أنه قبل انطلاق الموسم سنوياً يقوم رجال مصنع سكر أرمنت، بإنهاء كافة التجهيزات النهائية لموسم عصير القصب للعام الجديد عبر دخول القصب للمصنع فى الجرارات وعربات الديكوفيل، حيث تم البدء خلال السنوات الماضية فى تطبيق منظومة الموازين الآلية الجديدة، والمعدة من قبل فريق عمل قطاع نظم المعلومات، وقد تم العمل على النظام الجديد بكل يسر وسهولة ودقة الذى لا يوجد فيه مجال للأخطاء، وذلك فى إطار حرص المصنع على توفير كل الإمكانات والسبل لتنفيذ وتحقيق منظومة الوزن الآلى الجديدة، مؤكداً على أن إدارة المصنع استعدت بالشكل الأمثل لانطلاق الموسم عبر توفير كافة التجهيزات لخدمة المزارعين والعمال بالمصنع.

ويضيف الكيميائي محمد خميس أحمد لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القصب بالمحافظة تبلغ حوالى 36 ألف فدان تقريبا من المتوقع أن تنتج حوالى مليونا و 300 ألف طن قصب تدر حوالى 130 ألف طن سكر تقريباً، موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات وعلى رأسها تهيئة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة إلى جانب التنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومديرية الأمن بشأن أعمال نقل المحصول والطرق المرورية لتسهيل حركة الجرارات وتأمين المواصلات.



إحتفالية بمصنع سكر أرمنت للإعلان عن بدء موسم عصير قصب السكر



جانب من استقبال قصب السكر فى مصنع أرمنت



حضور إحتفالية بمصنع سكر أرمنت للإعلان عن بدء الموسم



دخول أولى كميات قصب السكر لللمصنع



فرحة بدء موسم عصير قصب السكر بالأقصر



فعاليات احتفالية لبدء موسم عصير قصب السكر بالأقصر