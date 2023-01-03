إصابة 4 أشخاص فى حادث مرورى بمدخل الطريق الزراعى بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهد الطريق الدائرى الزراعى شرق محافظة الإسكندرية إصابة 4 أشخاص، فى حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة نصف النقل بالطريق الدائرى أول الطريق الزراعى شرق الإسكندرية، وتسبب الحادث فى تعطل الحركة المرورية بالطريق قبل أن تتدخل وحدة التدخل السريع بشرطة المرور.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بحادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالطريق الدائرى ناحية مدخل الطريق الزراعى شرق الإسكندرية، ووجود إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية ترافقها سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أول الطريق الدائرى أمام حديد العلا السيارات مكان البلاغ، ونتج عن حادث التصادم 4 مصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الرئيسى الجامعى وواحد منهم لمستشفى خاص، وتعطل الحركة المرورية وقامت وحدة التدخل السريع بإدارة المرور بالعمل على تسيير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .