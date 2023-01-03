إصابة 11 فى تصادم ميكروباص مع 3 سيارات ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 مواطنا، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، و3 سيارات ملاكي، بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق القاهرة / أسيوط الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، و3 سيارات ملاكي، امام دخلة قرية قلمشاة، باتجاه أسيوط، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطنا، وتم نقل المصابين، إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات إختناق، بسبب إشعالهم للنيران، داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.



كان شهد طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل جرزا، بحوالي 3 كيلو باتجاه القاهرة، وقوع حادث إنقلاب سيارة، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 8 مواطنين في الحادث.



تم نقل المصابين، الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان أصيب 9 مواطنين، في مشاجرة، نشبت بين عائلتين، بقرية كفور النيل، بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







