إصابة شخصين إثر حادث تصادم ميكروباص بتروسيكل في طنطا

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بشارع الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إشارة بوقوع حادث تصادم بشارع الجلاء بمدينة طنطا، انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل ونتج عنه إصابة 2 باصابات متفرقة وتم نقلهما للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان قد لفظ الشاب فتحي القطوري مقيم قرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية أنفاسه داخل العناية المركزة بالمستشفي بعد 53 يوما قضاها بداخلها إثر تعرضه لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية يقودها دخل على اثرها في غيبوبة تامة. وشيع اهالي قريته جنازته لمثواه الأخير بعد انهاء اجراءات الدفن وسط حالة من الحزن التي خيمت على اهل القرية.
وكانت الأجهزة الامنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا قطور، وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية وإصابة شاب باصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان قد لقي شخص مصرعه، واصيبت زوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، في حادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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