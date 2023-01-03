إصابة شخصين إثر حادث تصادم ميكروباص بتروسيكل في طنطا

وكان قد لفظ الشاب فتحي القطوري مقيم قرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية أنفاسه داخل العناية المركزة بالمستشفي بعد 53 يوما قضاها بداخلها إثر تعرضه لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية يقودها دخل على اثرها في غيبوبة تامة. وشيع اهالي قريته جنازته لمثواه الأخير بعد انهاء اجراءات الدفن وسط حالة من الحزن التي خيمت على اهل القرية.

وكانت الأجهزة الامنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا قطور، وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية وإصابة شاب باصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لقي شخص مصرعه، واصيبت زوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، في حادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية على طريق طنطا محلة منوف وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.