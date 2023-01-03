إخماد حريق بالسجن المدنى في صواف التونسية

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أخمدت فرق الإطفاء حريقا بالسجن المدني في صواف بولاية زغوان التونسية، الواقعة على 55 كم جنوب العاصمة.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية، أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، تولت إخماد الحريق. وأكد أنه لن تسجل أي أضرار بشرية جراء الحريق.

وعلى صعيد اخر ، فقد أكدت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، انتحار محسن البحيرى وهو عنصر أمنى في الشرطة التونسية قبيل الشهادة ضد نائب رئيس حركة النهضة القيادي الاخواني نور الدين البحيرى، وسط تحركات غامضة أبرزها فقدان سلاحه الاداري الناري قبل فترة قصيرة من الوفاة.

وأشارت إذاعة جوهرة اف ام التونسية إلى أن العنصر الأمني التونسى قد طالب بتوفير الحماية الأمنية له مطلع يناير الجارى وذلك بعد كشفه عن ملف فساد يتعلق برخص لموتى وإرهابية، وشبهة تورط نائب رئيس حركة النهضة الإخوانى نورالدين البحيري في القضية، مؤكدة أن العنصر الأمني التونسي قد تعرض لتهديدات جدية بالقتل.