إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى لقتلهم شخصا أسفل عجلات قطار منعهم من سرقة توكتوك بالبحيرة

كتب -أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، إحالة أوراق كل من " ا.خ.ش" و " س.م.س" و " م.م.ع" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر فبراير المقبل للنطق في اعدامهم ، لاتهامهم بقتل المجني علية " م.ع.م " .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 1152 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ايتاي البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة ايتاي البارود، بمصرع المجني عليه أسفل عجلات أحد القطارات، بعد قيام المتهمين بالتخلص منه بمحل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة ايتاي البارود ، أنه حال قيام المتهمين كل من " ا.خ.ش" و " س.م.س" و " م.م.ع" باستقلال دراجة بخارية توكتوك قيادة " م.إ.م" بزعم توصيلهم الي أحد الأماكن وحال وصولهم الي المكان المحدد، فؤجي بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وذلك لسرقة التوكتوك خاصته وقاموا بدفعه الي خارج التوكتوك، فاستغاث بالاهالي طالبا النجدة ، وتتبع المجني عليه " م.ع.م" المتهمين وتمكن من الامساك باحدهم وعادوا إليه وقاموا بدفعة أسفل عجلات أحد القطارات المارة بجوار الواقعة، والتي أودت بحياته في الحال وتمكن الأهالي من ضبط المتهم الثالث.

وتبين من التحقيقات الي صحة ارتكاب الواقعة، بأن اتفقوا علي سرقة التوكتوك من قائده، وعند مروره بمنطقة نائية، قاموا بالتعدي علي سائق التوكتوك وإصابته وقام المجني عليه بتتبعهم، فقرروا التخلص منه أسفل عجلات القطار، مما ادي الي كسور بالعظام وتهتكات بالرئتين والاوعية الدموية ونزيف غزير، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت قررها المتقدم بإحالة أوراق المتهمين الي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.



