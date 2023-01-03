أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين في قصف بدونيتسك .. وروسيا تقصف خيرسون 79 مرة

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أعلن مسئولون أوكرانيون أن القوات الروسية قصفت أراضي منطقة خيرسون 79 مرة خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.. في حين لقي شخص حتفة وأُصيب آخر جراء قصف روسي على إقليم دونيتسك.



وقال ياروسلاف يانوشيفيتش رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء ، أن القوات الروسية قصفت أراضي منطقة خيرسون 79 مرة خلال اليوم الماضي.. حيث قصفت التجمعات السكنية السلمية في المنطقة بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات.



وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك، بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، صباح اليوم الثلاثاء، أن شخصًا لقى حتفة بينما أُصيب آخر جراء قصف روسي على الإقليم الليلة الماضية..مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.



وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قبل ساعات أن القوات الروسية شنت على مدار يوم أمس ستة هجمات صاروخية و52 ضربة جوية ونحو 77 هجومًا بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS وغارات عديدة استهدفت البنية التحتية المدنية.