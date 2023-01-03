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أكرم القصاص
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أوكرانيا: القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة فى إقليم خيرسون

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:30 م
أوكرانيا: القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة فى إقليم خيرسون الجيش الروسى

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في منطقة شولاكيفكا بإقليم خيرسون.
 
وقالت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه تأكد الآن أنه في 31 ديسمبر، قُتل وجُرح حوالي 500 جندي من الاتحاد الروسي جراء الضربات الأوكرانية.
 
وأضاف البيان أن القوات الروسية لا تزال تتكبد خسائر. وفي 31 ديسمبر، أكدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية أن نيرانها ألحقت أضرارا بأفراد القوات الروسية والمعدات العسكرية في منطقة تشولاكيفكا بإقليم خيرسون".
 
في الوقت نفسه ، ألحقت القوات الأوكرانية -في 1 يناير 2023- ألحقت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية أضرارا من خلال نيرانها بأفراد القوات الروسية في منطقة فيدوريفكا بإقليم خيرسون، حيث يتم حاليا التحقق من عدد القتلى.

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