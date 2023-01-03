أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر والغيوم تحجب أشعة الشمس

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مناطق متفرقة شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، مع وجود سحب منخفضة في سماء مدينة الغردقة وشمال المحافظة، فيما غطت الغيوم سماء مدينة الغردقة وحجبت أشعة الشمس .

كما شهدت سماء مدينة الغردقة ظهور كبير لظاهرتي البرق والرعد في سماء المحافظة، حيث حذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر قائدى السيارات بتوخي الحذر علي الطرق الخارجية أثناء القيادة .

وتعمل الحركة الملاحية بالموانئ البحرية بشكل طبيعي حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، الثلاثاء، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 10 سفن، وتم خلالها تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 698 شاحنة و65 سيارة.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و 442 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 256 شاحنة و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة بميناء نويبع.



أمطار غزيرة بالبحر الأحمر