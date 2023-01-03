أمطار غزيرة بالإسكندرية.. والصرف الصحى: استمرار رفع حالة الطوارئ..صور

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث شهدت عروس البحر المتوسط، هطول أمطار غزيرة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح ، والصرف الصحي تتمركز بالمناطق الساخنة لرفع تراكمات مياه الأمطار.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات، وعلي خفض مناسيب البيارات، استمرار التمركز الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة،لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وأضافت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية،: استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار تكون على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبا، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وعلي صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي .

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على بكل حزم لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



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