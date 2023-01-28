شباب شمال سيناء يشاركون فى مبادرات تجميل مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شارك شباب شمال سيناء فى مبادرات تجميل وتنظيف مدينة العريش التى تشهدها شمال سيناء ضمن حملات مبادرات تنظيف المدن.

وتتواصل فى شوارع مدينة العريش حملات يومية يقوم بها المجتمع المدنى تحت اشراف وبمساندة مؤسسات الدولة تتضمن رفع الركام ودهان وتجميل الشوارع وحملات تشجير.

قال الدكتور كريم صلاح سلام، أحد الشباب الداعمين والمشاركين فى المبادرة ان جميع أهالى مدينة العريش يشاركون وانهم كشباب من ابناء المدينة يشاركون مؤسسات الدولة فرحة التطهير من الإرهاب وبالتعاون مع المجتمع المدنى يواصلون حملتهم فى تنظيف المدينة وتجميلها.

وتابع أشرف حلاوة من الشباب المشاركين الداعمين بقوله انهم يقدمون كل الدعم والمساعدة والمساندة من أجل ان تعود شوارع مدينة العريش كما كانت جميلة، لافتا انهم يؤدون دورهم دعما ومحبة للوطن .

وكانت شهدت مدينتى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اليوم فعاليات داعمة لمبادرات تجميل مدن سيناء تضمنت ماراثون بالعريش وحملة نظافة بالشيخ زويد .

وفى مدينة العريش تم تنظيم مارثون رياضي اخترق شوارع مدينة العريش دعما للمبادرات، و احتفالا بعيد الشرطة بمشاركة مجموعات من شباب الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، وتقدمها رموز العمل الأهلى القائمين على مبادرة تجميل مدينة العريش من رجال اعمال وقيادات مجتمعية.

وفى مدينة الشيخ زويد انطلقت مجددا فعاليات تجميل المدينة بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية ورموز العائلات .

وكانت انطلقت مجموعات العمل لإزالة الركام والمخلفات التى تعيق حركة المواطنين كما تم تشجير بعض الطرق وتنفيذ أعمال الطلاء للاسوار والبلدورات لتجميل تلك المدن .

وقد أعرب الأهالى عن عميق شكرهم للقوات المسلحه ورجال الجيش الثانى الميدانى على جهودهم فى تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض بالتزامن مع تنفيذ خطط التنميه فى كافة المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين كذلك تسهيل عمليات العبور والتحرك من والى سيناء بعد اتخاذ إجراءات التأمين والتفتيش اللازمة موجهين التحية لأرواح الشهداء الأبرار.

و شهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر علي ساري تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسط الميدان.

وقال اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، ان مبادرة " العريش جميلة " تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، و دهان وتجميل شوارع .

اضاف انه تم الانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة .

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئر العبد.

واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد انطلاق مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولي.