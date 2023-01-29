وكيل "تعليم دمياط" يرأس لجنة مقابلات المرشحين لرؤساء ومراقب أول لجان ثانوية عامة

دمياط معتز الشربينى

ترأس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اليوم الأحد لجنة مقابلات المرشحين للمقابلات الشخصية لرؤساء ومراقب اول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

بحضور محمد هاشم من الإدارة العامة للامتحانات و أيمن من لجنة الإدارة و محمد لطفي السيد مدير إدارة بالادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة و حسام مصطفي مدير إدارة بالإدارة العامة للشئون القانونية.

واكد وكيل الوزارة أن اللجنة استلمت اليوم اعتذارات السادة المتقدمين لبحثها استعدادا للمقابلات الشخصية للمرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة كرؤساء لجان سير امتحان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وتجميع كراسات الإجابة للدور الأول لشهادة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022 /2023.

وتعمل الوزارة حاليا على حصر أعداد المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة والذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلكترونيا، على أن تبدأ المقابلات خلال إجازة نصف العام كما اقرت الوزارة.

ووفقا لقرارات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، ستتم إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديريات، أو التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم وتسلم إفادة لتقديمها للشؤون القانونية.. وستتم إحالة الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية وإفادة الوزارة بنتيجة التحقيق.