"تعليم دمياط" يختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ترأس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام وعادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي، ومديري المراحل وموجهي عموم مواد امتحان اليوم
وخلال متابعته ، اطمأن "وكيل التعليم" على توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات ، وإلتزام الجميع بكافة القوانين المنظمة بهذا الشأن، موجها جميع لجان المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية
واكد "وكيل الوزارة" انه أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان مادتي جبر وتفاضل وحساب مثلثات والاحياء في سهولة ويسر ولم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أية شكاوي أو إخطارات بخصوص سير الامتحانات.
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قررت إحالة المتسببين عن حدوث خطأ بكتابة الصف الثالث الإعدادي قسم الصم وضعاف السمع برأس الورقة الامتحانية لمادة العلوم للشهادة الإعدادية للقسم المهنى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022/2023 والتى تم إجراؤها اليوم الثلاثاء للشئون القانونية للتحقيق.
هذا وقد تابعت "المحافظ" ما تم إتخاذه من إجراءات من قبل مديرية التربية والتعليم لتفادى هذا الخطأ، حيث قامت المديرية فورًا بطباعة الامتحان الاحتياطي للمادة تفادياً لأى لبث وتوزيعهم على اللجان التى يصل عددها 5 لجان موزعة على مستوى المحافظه وتضم 328 طالب ،حيث تم أيضًا تعويض الطلاب عن الوقت الضائع فى حينه.
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