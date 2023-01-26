"تعليم دمياط" يختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

دمياط معتز الشربيني

ترأس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام وعادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي، ومديري المراحل وموجهي عموم مواد امتحان اليوم

وخلال متابعته ، اطمأن "وكيل التعليم" على توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات ، وإلتزام الجميع بكافة القوانين المنظمة بهذا الشأن، موجها جميع لجان المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية

واكد "وكيل الوزارة" انه أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان مادتي جبر وتفاضل وحساب مثلثات والاحياء في سهولة ويسر ولم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أية شكاوي أو إخطارات بخصوص سير الامتحانات.