وصول الخبير الأممى المعنى بحقوق الإنسان إلى الخرطوم

وقال بيان صادر عن مكتب الخبير الأممي، إنه من المقرر أن يعقد نويصر، اجتماعا مع وزير العدل بالسودان والقيام بزيارة إلى مدينة الجنينة بدارفور.

كما سيلتقي نويصر بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وممثلين من منظمات المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين، وسيتابع مع السلطات السودانية الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي قدمها سلفه، اداما ديينق، فضلا عن الالتزامات التي تعهدت بها السلطات السودانية خلال زيارة المفوض السامي (فولكر تورك) في نوفمبر العام الماضي.

وقال البيان، إن نتائج الزيارة سوف تسهم في الإحاطة الشفوية للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان بالسودان خلال الجلسة 52 لمجلس حقوق الإنسان والتي ستعقد في 3 مارس 2023، هذا فضلا عن التقرير الشامل الذي سيقدمه المفوض خلال الجلسة 53 للمجلس في يونيو 2023.

ومن المنتظر أن يعقد نويصر في ختام زيارته مؤتمراً صحفياً في 2 فبراير المقبل بمبنى مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم.