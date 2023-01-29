وزير البترول يرأس اجتماع اللجنة العليا لقطاع البترول لمتابعة تنفيذ مشروعات التكرير

كتبت -مروة الغول

فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة، رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمس السبت، اجتماعاً للجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذى للأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها، والتى شملت مراحل تنفيذ مشروعات توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية ومجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة السويس لتصنيع البترول ومجمع إنتاج الالواح الخشبية من قش الأرز "ووتك".

وخلال الاجتماع أكد الملا على اهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة، ودراسة كافة التحديات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات فى ظل تداعيات الأحداث الراهنة التى أثرت بشكل مباشر على معظم اقتصاديات دول العالم، والعمل سوياً من خلال التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة لتلك المشروعات للإسراع بوضعها على الإنتاج، مما يكون له بالغ الأثر فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتقليل كميات الاستيراد وتصدير الفائض منها، ومن ثم دعم الاقتصاد القومى.

وخلال الاجتماع قام الوزير بالاطلاع على موقف استكمال المراحل المتبقية للمشروعات الثلاث، حيث استمع إلى شرح من رؤساء شركات ميدور المهندس سيد الراوى والسويس لتصنيع البترول الكيميائى هشام فتحى وووتك المهندس أحمد بركة .

وشدد الملا على اهمية تنفيذ المشروعات الجديدة وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة ، مع مراعاة الإلتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وفى هذا الصدد وجه الملا باختيار الكوادر العاملة في هذه المجالات الهامة بعناية والعمل على تدريبهم لتنمية قدراتهم وثقل مهاراتهم لتوفير بيئة عمل آمنه ، وكذلك الالتزام بتطبيق اشتراطات الحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة ، والعمل على تعظيم الموارد وترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على العملية الإنتاجية .

وحضر الاجتماع كل من المهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس عمرو الحلبى والمهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات والكيميائى محمد على حسنين نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس احمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة .