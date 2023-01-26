الملا يبحث مع نظيره الأردنى استراتيجيات تأمين وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى اطار زيارته الحالية للأردن، جلسة مباحثات مع نظيره الاردنى الدكتور صالح الخرابشة بحثا خلالها الاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين طبقاً والاليات التي تحافظ على امن الطاقة في كليهما، وخطط واستراتيجيات الحكومتين في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في كلا البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة مما يعظم المردود الاقتصادي على البلدين الشقيقين.

وعقب المباحثات شهد الوزيران توقيع اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية في العقبة الأردنية بحضور نايف الفايز رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث وقع الاتفاق المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعى و حسين الصفدى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير العقبة.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقب توقيع الاتفاق أنه يأتي امتداداً لأعمال الشركات البترولية المصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعى داخل الأردن الشقيق متمثلة في شركة فجر التي تقوم بدور بارز في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى داخل الأردن خلال السنوات الأخيرة، بما أسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، مؤكداً حرص مصر المتواصل على تقديم خبراتها الطويلة في مشروعات الغاز الطبيعى للأشقاء في الأردن في اطار التكامل بين البلدين في هذا القطاع الحيوى والذى يعود بالنفع على الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الملا ، أن تطوير التكامل والتعاون بين البلدين له أولوية خلال المرحلة المقبلة في ضوء الدور المهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين مصر والأردن، والتي تعد أساس قوى لتطوير التعاون وتعظيم الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي، وأشاد بالتعاون المثمر بين شركة فجر الأردنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن فى تنفيذ مثل تلك المشروعات الاستراتيجية لتغذية المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.

ومن جانبه قال الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنى، إن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكداً أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف تكلفة الانتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، وأشاد بالدور الذي قامت به شركة فجر الأردنية المصرية والتعاون المثمر بينها وبين شركة تطوير العقبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.

ويُعد مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز مشروعاً اقتصادياً يدعم الصناعة الوطنية الأردنية ويساعد في تخفيض التكلفة التشغيلية للمصانع، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، بما يحافظ على البيئة ويُمكن تلك الصناعات للدخول في المنافسة العالمية وزيادة صادرتها.

وقال المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر المصرية الاردنية أن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنمية وتنفيذ مشروعات تغذية القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية الهاشمية بالغاز الطبيعي، واصفاً توقيع الاتفاقية اليوم بانه استمرار لتحقيق خطة طموحة لتزويد الصناعات في الاردن بالغاز الطبيعي والذي يعتبر مشروعاً حضارياً وبيئياً.

واضاف أنه سيتم العمل على ضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في أسرع وقت للاستفادة من مردوده الاقتصادى والبيئى على القطاع الصناعي، ولدعم الاقتصاد الوطني الأردني وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعي كوقود بديل واقتصادي وصديق للبيئة داخل الأردن.

وأكد رشاد أن الشركة بدأت بالتعاون مع الجانب الاردنى وشركة غاز مصر في اجراء مسح ميداني لعدد من المدن الصناعية والصناعات الكبرى في المملكة لدراسة احتياجاتها من الغاز الطبيعي والبدائل الممكنة لتخفيض التكلفة على المستهلكين الصناعيين عن طريق اختيار أفضل وأقصر المسارات لخطوط التغذية ودراسة التصميمات الهندسية والبدائل التكنولوجية المتاحة ، وجاري حالياً إعداد العديد من الدراسات الفنية والاقتصادية لتغذية بعض المدن الصناعية منها دراسة تنفيذ التسهيلات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينتى سحاب والموقر الصناعيتين ، وجاري دراسة مدينة الحسن الصناعية بالإضافة الي المصانع الكبرى للأسمنت والأسمدة، كما تم الانتهاء بالتعاون مع شركة غاز مصر من اعداد دراسات توصيل الغاز الطبيعي للقطاعين المنزلي و التجاري بمدن عمان و العقبة و الزرقاء.

ومن جانبه أشار حسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ان المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن كمدينة صناعية سيتم تأسيسها بتسهيلات الغاز الطبيعي لتغذية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، معرباً عن شكره وتقديره للوزيرين على دعمهما للمضي قُدماً في تعميم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بالأردن، مضيفاً ان مشروع الغاز الطبيعى يٌشكل خطوة رئيسية في جذب الاستثمارات الخارجية للمساهمة في تعزيز التنمية لمدينة العقبة أبرزها في قطاعات اللوجستيات والموانئ والمناطق الصناعية، ويعتبر تنفيذ محطة للغاز الطبيعي لتغذية الصناعات المستقبلية بالمنطقة الصناعية في لواء القويرة من أهم هذه المشروعات.