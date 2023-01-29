رئيس هيئة الكتاب: سلسلة رؤية المترجمة للأوقاف مشروع تنويرى يخاطب العالم

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور أحمد بهى الدين العساسى رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين، أن وزارة الأوقاف شريك استراتيجى للهيئة العامة للكتاب فى مجال الترجمة عن العربية، مشيدًا بسلسلة (رؤية) المترجمة و(رؤية) للنشء المترجمة.

وأكد بهى الدين، خلال مؤتمر الترجمة عن العربية - جسر الحضارة، أن سلسلة رؤية المترجمة ورؤية للنشء مشروع تنويرى رائع يخاطب العالم، وينقل الأفكار الحقيقة الأصيلة للثقافة، فهى تخاطب العالم بكل فئاته وطبقاته، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف على رعايته ودعمه الكامل لمجال الترجمة والنشر فى مجال الفكر الوسطى المستنير .

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة فى بناء ‏المستقبل الذى نتطلع إليه.

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن سعادته بحجم الإقبال الجماهيرى المتعاظم الذى تشهده الدورة الحالية للمعرض، والتى تؤكد إدراك المجتمع المصرى بكافة فئاته، لأهمية المعرفة وقيمتها فى تنمية وتطوير المجتمع، وأضاف أن الإقبال لم يمكن على شراء الكتب فحسب بل شهدت العروض الفنية المصاحبة للمعرض تفاعلا وإقبالا كبير ومنها عروض الليلة الكبيرة و السيرك القومى وفرقة النيل للآلات الشعبة التى قدمت السيرة الهلالية، وسط جمهور غير مسبوق.