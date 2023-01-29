هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعين جويس عزام سفيرة للنوايا الحسنة في لبنان

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أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعيين اللبنانية جويس عزام سفيرة وطنية للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، معتبرة أن جويس تعد مثالا أعلى للمرأة في الرياضة ورمزا للأمل والقوة بالنسبة للنساء، في جميع أنحاء العالم، وذلك بعدما أصبحت من نخبة متسلقي ومتسلقات الجبال ومتحدثة تحفيزية وناشطة.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن جويس عزام ستدعم الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في لبنان.

جاء ذلك في احتفال نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بلبنان، حيث قامت جويس خلال الاحتفال بإرشاد مجموعة من الشابات، والفاعلات في مجال حقوق المرأة، والنساء في الرياضة، وسفراء وسفيرات، ووزراء وممثلات عن وزارات، ومسؤولين ومسؤولات في الأمم المتحدة، في نزهة في جبال الشوف شمالي لبنان.

وهنأت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جويس عزام على تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة أن دور المرأة في تعزيز النساء الأخريات وخدمتهن وتمكينهن مسألة أساسية لزيادة الوعي، وللدعوة إلى اعتماد السلوكيات الشاملة ومراعاة النوع الاجتماعي، وللتأسيس لتغييرات مستدامة في المجتمع.

ولدت جويس عزام في خلال الحرب الأهلية اللبنانية وشخصت بمتلازمة فرط الحركة، وكانت أول امرأة لبنانية، وواحدة من قلة من النساء العربيات اللواتي تسلقن قمم العالم السبع. تتحضر جويس حاليا لإكمال تحدي "جراند سلام" Explorers Grand Slam للمستكشفين في نسخته الطويلة وهو تحد لم يكمله سوى عدد قليل من النساء.

وأعربت جويس - في بيان لها خلال احتفال إعلانها سفيرة للنوايا الحسنة- " عن امتنانها لتعيينها أول سفيرة وطنية للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، حيث يظهر هذا التعيين التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة المستمر تجاه النساء والفتيات في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، وأنا فخورة جدا بأن ألعب دورا في تعزيز هذه الجهود."