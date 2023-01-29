هل يشعر أصحاب الارتجاع المريئى بحرقة معدة فقط؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

يعد مرض الارتجاع المعدي المريئي أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا في العالم، و يحدث عندما يخرج الحمض من المعدة إلى المريء، ويمكن للمعدة أن تقاوم الحمض ولكن المريء أقل مقاومة للأحماض.

ويقول الدكتور جيمس إيست، طبيب أمراض الجهاز الهضمي إن مرض الارتجاع قد يكون شائعًا، ولكن يمكن أن يكون هناك مضاعفات خطيرة إذا كان مستمرًا وترك دون علاج وذلك وفقا لموقع Mayo Clinic.

فتعتبر الحموضة المعوية من الأعراض الرئيسية لمرض الجزر، ولكن المرض أكثر من ذلك بكثير، ويقول الدكتور إيست، إن مرض الارتجاع المعدي المريئي، يحدث عندما تصاب بأضرار حمضية وكيميائية لبطانة المريء، وقد يشعر بعض المصابين بمرض الارتجاع بوجود كتلة في الحلق، أو يجدون صعوبة في البلع، أو يعانون من ألم في الصدر، أو سعال، أو يعانون من أعراض الربو المتفاقمة.

وتشمل مضاعفات مرض الارتجاع التهاب المريء إذا كان هذا مستمرًا، يمكن أن يحدث تندب وتضيق، أي تضيق المريء، وقد يصل الأمر إلي تليف في بطانة المريء بسبب ارتداد الحمض، ما يؤدي إلى زيادة سماكة البطانة وتصبح حمراء، ومع مرور الوقت، قد يبدأ الصمام الموجود بين المريء والمعدة في الانهيار، ما يؤدي إلى تلف المريء الحمضي والكيميائي، وفي بعض الأشخاص، قد يؤدي مرض الارتجاع إلى حدوث تغيير في الخلايا التي تبطن المريء السفلي، وفي حين أن حرقة المعدة المتكررة قد تكون علامة، فإن العديد من الأشخاص المصابين بمريء باريت لا تظهر عليهم أعراض، ويزيد وجود مريء باريت من خطر الإصابة بسرطان المريء، وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بالسرطان ضئيل، فمن المهم للأشخاص المصابين بمريء باريت إجراء فحوصات منتظمة للتحقق من وجود خلايا محتملة التسرطن.



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتليف المريء هم: -الرجال البيض فوق سن الخمسين.

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان مريء باريت أو سرطان المريء .

-الناس الذين يدخنون.

-الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن الزائدة.

-المرضى الذين يعانون من ارتجاع طويل الأمد يستمر لأكثر من خمس سنوات.

ويقول الدكتور إيست، إذا كان لديك ثلاثة من عوامل الخطر هذه ، فيجب أن يكون لديك منظار فحص لمريء للكشف عن مريء باريت ، يتم تمرير أنبوب مضاء بكاميرا في نهايته ، يسمى المنظار الداخلي ، عبر الحلق للتحقق من وجود علامات تغير أنسجة المريء، وغالبًا ما يتم إجراء خزعة لإزالة الأنسجة وتأكيد التشخيص.

ويعتمد علاج مريء باريت على مدى النمو غير الطبيعي للخلايا في المريء وصحتك العامة، و يمكن أن تشمل العلاجات في المراحل المبكرة تدابير نمط الحياة والأدوية للمساعدة في تقليل ارتجاع الحمض وبالتالي التعرض لحمض المريء.



ويقول الدكتور إيست إن مريء باريت يصيب 10٪ إلى 15٪ من الأشخاص المصابين بمرض الجزر، وتواجه مجموعة أصغر بكثير مخاطر أخرى.



فحوالي 1 من كل 200 مريض مصاب بمريء باريت كل عام سيصابون بسرطان المريء الغدي، المعدة مصممة بشكل جيد للتعامل مع الظروف الحمضية العالية، ولكن المريء ليس مصممًا للتعامل مع الحمض، وهكذا عندما يأتي الحمض، يؤدي ارتجاع الحمض إلى إتلاف الخلايا، واستبدالها بخلايا أكثر مقاومة للأحماض والتي تتطور إلى مريء باريت.

وهناك علاجات مبتكرة لمرض الجزر وأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون، ولكن أولاً، تجنب المثيرات ، مثل القهوة والكحول والتدخين.