نائب رئيس جامعة القناة يستقبل الطلاب المشاركين فى دورات التوعية المجتمعية بالغردقة

وأستقبل الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الوفد الطلابى المشارك، متنمياً لهم زيارة موفقه تضيف لمهاراتهم ومعارفهم ، مطالباً الطالبات بنقل تلك المعارف لزملاءهم بعد عودتهم .

حضر اللقاء الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتورة إيمان أحمد نور الدين مستشار اللجنة الثقافية والإعلامية العليا

وبمتابعة عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامى، يرافق الطلاب الدكتورة لبني عبد العزيز.

جدير بالذكر أن البرنامج سيتم تنفيذه بالمدينة الشبابية بالغردقة علي مدار أسبوعين الفوج الأول طالبات خلال الفترة من اليوم الأحد 29 يناير حتي يوم الخميس 2 فبراير والفوج الثاني طلاب خلال الفترة من يوم الأحد 5 فبراير حتى يوم الخميس 9 فبراير .