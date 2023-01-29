مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

لقي مواطن مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق " القاهرة ـ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، انقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق"القاهرة ـ الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخري نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفي إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الإقليمى اتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان مستشفي إبشواي المركزي، استقبل المواطن محمود أ م 30 سنة، يعاني من كسر وجرح وخذي، وتبين أنه سقطت عليه أسياخ حديد، بمحل عمله بمركز يوسف الصديق، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابى التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور الأهالي، بشارع مصطفي حسن بمدينة الفيوم، علي جثة لسيدة في الستينات من عمرها، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي، إيمان ف ع 66 سنة ، والجثة في حالة تيبس، وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.