اليوم السابع
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مشروبات ابدأ يومك بها خلال رحلة إنقاص الوزن.. منها الكركم والليمون

الأحد، 29 يناير 2023 11:26 ص
مشروبات ابدأ يومك بها خلال رحلة إنقاص الوزن.. منها الكركم والليمون الكركم
كتبت فاطمة خليل

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يمكن فقدان الوزن بشكل فعال من خلال اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، وليس هناك مشروب سحرى يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن هناك بعض المشروبات التى تساعدك فى رحلة إنقاص الوزن، بجانب تناول نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، نتعرف فى هذا التقرير على 4 مشروبات تبدأ يومك بها خلال رحلة إنقاص الوزن، بحسب موقع "Health".

4 مشروبات ابدأ يومك بها خلال رحلة إنقاص الوزن

1. شاى الأعشاب للتخلص من السموم

يمكن أن يساعدك شرب كوب من شاى الديتوكس العشبي فى الصباح على بدء رحلة إنقاص الوزن، كونه يحتوى على مزيج من الأعشاب، مثل الهندباء والزنجبيل والعرقسوس، التى تساعد على إزالة السموم من الجسم والمساعدة فى إنقاص الوزن. 
 
الهندباء هو مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد فى احتباس الماء والانتفاخ، ويمكن أن يساعد الزنجبيل فى الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي، ويمكن للعرقسوس أن يوقف شهيتك، يمكن أن يساعد شرب شاى الديتوكس العشبي أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، ما يجعله خيارًا ممتازًا لبدء يومك به.

2. الكركم

الكركم من التوابل التى لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم يمكن أن يساهم الالتهاب فى زيادة الوزن، لذا فإن تقليله يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن. 

خلط مسحوق الكركم بالماء الدافئ وقليل من العسل أو الليمون يمكن أن يصنع مشروبًا لذيذًا وصحيًا لتبدأ يومك به. يمكن أن يساعد ماء الكركم على الهضم ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ.

3. مشروب خل التفاح

خل التفاح هو عنصر شائع لفقدان الوزن، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي. يمكن أن يساعد شرب خل التفاح الممزوج بالماء والعسل وعصير الليمون في الصباح على تهدئة جسمك وتقليل الانتفاخ.

يمكن أن يساعد حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تكسير الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات السكر في الدم ، مما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.

4. ماء الليمون

ماء الليمون طريقة منعشة وصحية لبدء يومك الليمون غني بفيتامين C ، والذي يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، كما أنه يحتوي على البكتين ، وهو نوع من الألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل الشهية.

يمكن أن يساعد شرب ماء الليمون في الصباح على طرد السموم والمساعدة على عسر الهضم، يمكن أن تساعد حموضة الليمون أيضًا في تقوية الجسم ، مما يقلل من الانتفاخ والالتهابات.

 

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