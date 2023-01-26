تعليم القليوبية: لا شكاوى بامتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية، من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 – 2023، موضحة أنه لم يتم رصد أية مخالفات خلال سير الامتحان اليوم، كما أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط حيث أنه لم تتلق الغرفة أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن الامتحان.

ومن ناحيتها قدمت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الشكر لكل من شارك فى امتحانات النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية للعام الدراسى 2022 – 2023، من معلمين وإداريين وعمال ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة وقيادات المديرية والمطبعة.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية للعام الدراسى 2022 – 2023 فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها بالكنترول العام، وسيتم نشرها على موقع المديرية والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، فور اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإتاحتها أمام الطلاب فى اليوم التالى لمدارس المحافظة.

وكان قد أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أمس الأربعاء، استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية فى كافة لجان القليوبية، اليوم الخميس، حسب الجداول المعلنة من المديرية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية مادة الدراسات الاجتماعية فى أخر أيام الامتحانات.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "مهني"، امتحانات مواد "التكنولوجيا، والاقتصاد المنزلى، والمجال التجارى، غدا الخميس، وفقا للجداول المعلنة من قبل المديرية من قبل.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالب وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهنى بواقع 675 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أى عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلى مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات فور حدوثها.