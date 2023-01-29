مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم للطلائع رحلة سياحية للأقصر وأسوان

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، رحلة للطلائع إلى مدينتي الأقصر وأسوان، بإشراف الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة لطلائع المحافظات المختلفة، ضمن الرحلات الشتوية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التي تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر، كما تهتم مؤسسة الشباب والرياضة بتعزيز ثقافة المشاركين بالرحلات الشتوية .

وأوضح «محروس»، أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، منهم من سيبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان، ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام، ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر، البر الشرقي، وهي «معبد الكرنك- معبد الأقصر- متحف الأقصر»، وفي البر الغربي «معبد حتشبسوت- جزيرة الموز- معبد هابو- وادي الملوك »، والصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما يزور المشاركون في أسوان «متحف النوبة- السد العالي- المسلة الناقصة- جزيرة النباتات- معبد فيلة-رمز الصداقه -مقابر النبلاء»، علاوة على الجولات الحرة.

وأضاف «محروس»، أن مشروع الرحلات الشتوية الذي يتم تنفيذه سنويًا، يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطني لديهم، والتعارف، وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات، وتشجيع السياحة الداخلية بمشاركة محافظات كفر الشيخ، الإسكندرية، بور سعيد، بنى سويف.



رحلات لطلائع كفر الشيخ لاسوان والاقصر



رحلة طلائع كفر الشيخ بأثار الاقصر