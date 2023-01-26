محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية الأمن بمناسبة الذكرى 71 لأعياد الشرطة

حضر الاحتفال أيضا كل من المستشار جمال أبو كريشة، رئيس نادي قضاة سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، ثم فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2022م .

وقام اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج بإهداء درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لخدمة المواطن السوهاجي، كما قام مدير الأمن بتكريم عدد من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة.