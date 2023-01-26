اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 08:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية الأمن بمناسبة الذكرى 71 لأعياد الشرطة

الخميس، 26 يناير 2023 08:40 م
محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية الأمن بمناسبة الذكرى 71 لأعياد الشرطة المحافظ خلال الحفل
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الذي أقامته مديرية أمن سوهاج، بقاعة نادي الشرطة الشرقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لأعياد الشرطة، بحضور اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ. 

 
حضر الاحتفال أيضا كل من المستشار جمال أبو كريشة، رئيس نادي قضاة سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة.
 
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، ثم فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2022م . 
 
وقام اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج بإهداء درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لخدمة المواطن السوهاجي، كما قام مدير الأمن بتكريم عدد من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة.

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مديرية أمن سوهاج

الشرطة

اعياد الشرطة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة