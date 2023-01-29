اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.8%.. صور

الأحد، 29 يناير 2023 09:36 م
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.8%.. صور محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد، الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولى محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، والتى جاءت بنسبة 76.8%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 76.8%، موضحًا أن الامتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعًا ‏للغش.‏

ويطبق للعام الثاني على التوالي، منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريراً فنياً عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن.

وجاء عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين حق الامتحانات حتى الآن هو 13900 بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، من خلال 67 لجنة 

 

اعتماد النتيجة الإعدادية
اعتماد النتيجة الإعدادية

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

اعتماد نتيجة الإعدادية ببورسعيد
اعتماد نتيجة الإعدادية ببورسعيد

المحافظ ووكيل الوزارة
المحافظ ووكيل الوزارة

المحافظ يتحدث
المحافظ يتحدث

المحافظ يعتمد الإعدادية
المحافظ يعتمد الإعدادية

المحافظ يوقع على النتيجة
المحافظ يوقع على النتيجة

جانب من اعتماد النتيجة
جانب من اعتماد النتيجة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الإعدادية
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الإعدادية
 
 

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نتيجه الشهاده الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة بورسعيد 2023



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