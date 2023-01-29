محافظ الوادى الجديد يطرح مبادرة لجدولة ديون المستثمرين بالمشروعات الزراعية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة خلال شهر فبراير؛ سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.

وكان محافظ الوادي الجديد، تفقد مؤخراً، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي بالمنطقة المتاخمة لحدود المحافظة الإدارية مع محافظة سوهاج، وذلك علي مساحة 2500 فدان، يرافقه الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري والمهندس محمود عمران مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الانجاز بالمشروع الذي يعتمد على نظم الري الحديث والطاقة الشمسية ويضم مزرعة نخيل ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة، وزراعات الزيتون والليمون والجوافة والنبق الإفرنجي، موجهًا بتشكيل لجنة لبدء إجراءات تمليك أراضي المشروعات التي طبقت شروط المبادرة وذلك طبقًا للضوابط القانونية.

كما وجه بتخصيص 10 أفدنة ضمن المساحة المنزرعة لصالح دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص 5 افدنة بمدينة الخارجة لزراعة شتلات النبق الإفرنجي لتعميم زراعة المنتجات غير التقليدية والتوسع في إنتاج عسل السدر.

كما تفقد المحافظ، قرى بشائر خير الوادي (1) و(2) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، حيث وجّه ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالي 24 بيت وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادي تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سياج شجري من التين الشوكي يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضروات ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادي القائمة على مساحة 6 متر مسطح، وتحتوي 6 خزانات وقود بسعة تخزينية 240 طن، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.