محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تسليم وحدات درة الوادى الإسكانى بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بفتح منفذ تابع للوحدة المحلية لبيع السلع الغذائية الأساسية والخضروات، بأسعار مخفضة لخدمة أهالي حى 25 يناير التابع لمركز الخارجة، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، لدراسة إمكانية إضافة غرفة إضافية للوحدات السكنية، وإقامة دار مناسبات بالحي بالمساهمة بين المحافظة والأهالي وسحب المحال التجارية غير المستغلة وإعادة توزيعها، وكذلك تخصيص حصة من إسطوانات البوتجاز للجمعية التابعة للحي على أن تباع الأسطوانات بالأسعار المقررة.

كما وجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية بردم الحفر الناتجة عن أعمال إصلاح وصيانة خطوط المياه وتهذيب الأشجار يما يسهل عمل كاميرات المراقبة بالحي من رصد أي مخالفات، وسرعة تسليم الوحدات السكنية التابعة لمشروع درة الوادي للمستفيدين

وذلك استجابة لمطالب أهالى الحى بعد لقائهم مع المحافظ الوادي الجديد، بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد عمار بن ياسر بحي 25 يناير بالخارجة، بحضور عدد من التنفيذيين .

وكان محافظ الوادي الجديد، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الأربعاء الماضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، واستهل المحافظ وأعضاء المجلس الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار تخليدًا لتضحياتهم، وقراءة الفاتحة على روح مدير عام التموين الراحل المهندس صلاح السيد، تقديراََ لعطاءه خلال مدة خدمته.

وجاءت أهم القرارات ما يلي :

- رفع درجة الاستعدادات بالمراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية واللحوم بمنافذ الوحدات المحلية و فروع المصرية ماركت والتنسيق مع مبادرات الصوب الزراعية البالغ عددها أكثر من ٤٠٠ صوبة حتى الآن؛ لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة.

- تكثيف حملات التوعية بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي التي انطلقت بمستشفى الداخلة العام وتستمر خلال الأسبوع القادم بمستشفى الخارجة التخصصي، وتفعيل الاستفادة من جهاز الماموجرام التابع للجمعية الشرعية. وإطلاق حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بالمدارس المصالح الحكومية.

-عرض تقرير إسبوعي عن الموقف التنفيذي لمستشفى الداخلة الجديد، استعدادا للافتتاح و دراسة مقترح استغلال مستشفى الداخلة العام لإقامة مقر للتأمين الصحي ومستشفى حميات.

-إنشاء مشروع وادي الجوجوبا بمركز باريس لزراعة 15 ألف فدان بزراعات الجوجوبا وذلك ضمن خطة المحافظة لإستحداث زراعات تصديرية غير تقليدية توفر العملة الصعبة.

- تفعيل مبادرة مكافحة سوسة النخيل بالتنسيق بين مديرية الزراعة والمزارعين لإعلان المحافظة خالية من الآفة.

- تشكيل لجان مرور مفاجئ لمنازل قرى بشائر الخير وسحب المنازل غير المأهولة من المنتفعين غير المقيمين بها.

- الموافقة على تخصيص مساحة 2 فدان لإقامة صالة مغطاة للألعاب الرياضية بطريق موط - الهنداو، وكذلك تخصيص أرض لإنشاء مدرسة مجتمعية بقرى العروبة بالداخلة ومركز شباب بحي 25 يناير بالخارجة، بالإضافة إلى تخصيص 10 آلاف م2 لإنشاء صومعة غلال بمركز باريس.