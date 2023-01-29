محافظ الوادى الجديد يبحث مع قنصل السودان آليات تنفيذ مشروعات تنموية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيوانى.

وأكد الزملوط خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتطلع لمزيد من التنسيق، في إطار دعم القيادة السياسية والدولة المصرية لتعميق التعاون مع الأشقاء العرب، بما يخدم المصالح الإقتصادية والسياسية المشتركة.

فيما أشار القنصل العام لما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، والتي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لاستغلال ما تزخر به المحافظة من مقومات وإمكانات واعدة.