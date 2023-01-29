محافظ الوادى الجديد يبحث مع قنصل السودان آليات تنفيذ مشروعات تنموية

استقبل اللواء الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيوانى.
وأكد الزملوط خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتطلع لمزيد من التنسيق، في إطار دعم القيادة السياسية والدولة المصرية لتعميق التعاون مع الأشقاء العرب، بما يخدم المصالح الإقتصادية والسياسية المشتركة.
فيما أشار القنصل العام لما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، والتي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لاستغلال ما تزخر به المحافظة من مقومات وإمكانات واعدة.
وفى سياق آخر، التقى محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ووفد الجامعة المرافق؛ للاتفاق بشأن الإجراءات التنفيذية لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد.
وتناول اللقاء الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، واستقبل المحافظ اتصالًا هاتفيًا من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أعرب فيه عن شكره وتقديره لتيسير الإجراءات وحُسن التعاون، حيثُ بادله المحافظ الشكر مُعربًا عن اعتزازه بهذه الفرصة التي تسمح لأبناء الأزهر باستكمال مرحلة التعليم الجامعي داخل المحافظة، وراجيًا الله أن يديم الأزهر الشريف منارةً للعلم والعلماء.
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