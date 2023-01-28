محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات حي ثان طنطا لإقامة معرض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة كورنيش الغفران، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع للمواطنين، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان.

وأشاد المحافظ بتوفير العديد من السلع الغذائية اللازمة للأسرة المصرية خلال شهر رمضان داخل المعرض، موجهاً بالتوسع في توفير كافة السلع قبيل الافتتاح بأسعار مخفضة وخاصة السلع الأساسية مثل (الزيت، السمن، السكر، الأرز، اللحوم، الدقيق، المكرونة، الخضروات والفواكه، البيض ومنتجات الألبان)، لافتا إلى ضرورة التنسيق التام بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لإقامة تلك المعارض واستمرارها حتى نهاية الشهر الكريم.