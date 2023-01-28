اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه.. صور

السبت، 28 يناير 2023 09:42 م
محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه.. صور جانب من جولة المحافظ التفقدية
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات حي ثان طنطا لإقامة معرض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة كورنيش الغفران، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع للمواطنين، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان.
 
وأشاد المحافظ بتوفير العديد من السلع الغذائية اللازمة للأسرة المصرية خلال شهر رمضان داخل المعرض، موجهاً بالتوسع في توفير كافة السلع قبيل الافتتاح بأسعار مخفضة وخاصة السلع الأساسية مثل (الزيت، السمن، السكر، الأرز، اللحوم، الدقيق، المكرونة، الخضروات والفواكه، البيض ومنتجات الألبان)، لافتا إلى ضرورة التنسيق التام بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لإقامة تلك المعارض واستمرارها حتى نهاية الشهر الكريم.
 
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (1)
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه

جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (2)
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه

جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (3)
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه

جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (4)
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه

جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (5)
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه 

جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (6)
جانب من معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه 

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (1)
محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه 

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (2)
محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (3)
محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه 

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (4)
محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه 

محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه (5)
محافظ الغربية يتفقد معرض أهلاً رمضان بحى ثان طنطا قبل افتتاحه 

 


اخبار عاجلة

محافظة الغربية

محافظ الغربية

حى ثان طنطا

معرض اهلا رمضان بالغربية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يفتتح 3 معارض جديدة لـ"أهلا رمضان" بالمحلة وسمنود.. صور

السبت، 28 يناير 2023 04:56 م

محافظ الغربية يفتتح 3 معارض لـ"أهلا رمضان" بقطور والسنطة وطنطا

الخميس، 26 يناير 2023 03:50 م

محافظ الغربية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء احتفالا بعيد الشرطة

الأربعاء، 25 يناير 2023 01:23 م

محافظ الغربية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:12 م

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بزفتى ورصف الطرق والتطوير بطنطا

الإثنين، 23 يناير 2023 02:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة