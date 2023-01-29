محافظ الشرقية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية أبو صميدة في الحسينية.. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية أبو صميدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياه كريمة والتى ستغير شكل الحياه إلى الأفضل.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب ابو صميدة والمُقام على مساحة 15 قيراط ( 2625 متر) والمُنفذ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث شملت الأعمال إنشاء المبنى الرئيسى لمركز الشباب وإقامة ملعب وسور ليصبح مكاناً يليق بأهالى القرية وتوابع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال إنشاء مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسى والمُقامة على مساحة 2100 م، وتضم 11 فصلاً مدرسياً لخدمة قرى ( أبو صميدة - مفارق الشرطة - كوبرى ابو كبيش - عرب المساعيد - الدواغرة - وتوابع أخري) بهدف تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء والتسليم الابتدائى لإدارة الصالحية التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول، التعاون المثمر بين كافة الجهات وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتى ستغير خريطة الريف المصرى.

كما حرص المحافظ على متابعة سير انتظام العمل بالوحدة الصحية بقرية أبو صميدة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وحرصاً منه على تحقيق الانضباط داحل المنشآت الصحية، مشدداً على إدارة الوحدة بحسن استقبال المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ مراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى، سعد الفرماوى الخبيرين الوطنيين للمحافظة والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس احمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.