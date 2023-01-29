محافظ الدقهلية يناقش ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة

الدقهلية :محمد الحبشى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد اجتماعاً لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي للبدء في ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة التابعين لمركز المنصورة.

ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية لقطعة الأرض التي حددتها اللجنة الفنية المختصة لإنشاء محطة رفع صحي عليها لخدمة هذه المناطق والمواطنين المقيمين بها.

كما وجه " مختار " بمراجعة التصميمات والمقايسات التي تم إعدادها لإنشاء محطة الرفع ولوحات الكهرباء فور الإنتهاء من قرار نزع ملكية الأرض

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة ، بالإضافة إلي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة من متابعة المشروعات والتخطيط العمراني وشركة المياه وهيئة المياه والصرف والكهرباء وممثلي المجتمع المدني لتحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء عليها محطة الرفع ومحولات الكهرباء لخدمتهم في ذات النطاق لتكون المحطة قريبة من المنطقة السكنية لعدم تحميل المشروع أي أعباء مالية إضافية نتيجة بعد الموقع عن الكتل السكنية ، وقد انتهت اللجنة من تحديد قطعة الأرض المستهدف إنشاء محطة الرفع عليها ، وجاري الانتهاء من نزع الملكية

وسبق وأن تم توفير قطعة أرض أملاك دولة في الجهة المقابلة لمنطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة وبعد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المحطة تبين عدم الصلاحية الفنية لقطعة الأرض لانشاء المحطة وخطورة ربط المناطق الثلاث بالمحطة نظراً لمرور خطوط الانحدار أسفل الطريق الدائرى علي عمق كبير لايسمح بتنفيذ المشروع بالإضافة إلي زيادة التكلفة المالية العالية جدا للتنفيذ

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندسة أميمة متولي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ، والمهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق بالمحافظة ، والأستاذة رحاب المزين رئيس مركز المنصورة.