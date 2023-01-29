محافظ الدقهلية يعلن عن توجه قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى شمال سيناء

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن تنظيم وتنفيذ قافلة طبية موسعة للكشف وتقديم العلاج بالمجان لمواطني شمال سيناء، لمدة أسبوع في القرى الأكثر احتياجا، تضم أفضل الأطباء والمتخصصين من مختلف التخصصات، بمشاركة مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "مختار" أن القافلة الطبية جاءت انطلاقا من واجبنا الوطني والمجتمعي تجاه أهالينا في شمال سيناء، والذين تحملوا تبعات القضاء على الإرهاب، وكانوا يمثلون الحائط المنيع مع أبطال القوات المسلحة للتصدي ودحر الإرهاب.

كما أضاف المحافظ أن أبناء شمال سيناء ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية تجاه هذا الوطن، لتكاتفهم وترابطهم مع أبطال الجيش الثاني، من أجل القضاء على براثن الإرهاب البغيض وتطهير سيناء الحبيبة من شرورهم.

وأشار "مختار" إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من القوافل الطبية في كافة قرى ومدن شمال سيناء، بالتعاون قيادات الجيش الثاني الميداني، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة إلى مستشفيات الصحة بالدقهلية.

وثمن المحافظ جهود قيادات الجيش الثاني الميداني، وتعاونهم المستمر مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية، من أجل تقديم وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يذكر أن القافلة الطبية التي تقوم محافظة الدقهلية بتنظيمها في شمال سيناء بالتعاون مع قيادات الجيش الثاني الميداني، تمتد لمدة أسبوع خلال الفترة من 28 يناير وحتى 2 فبراير، وتضم أكثر من 86 طبيبا وفني تمريض، تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى في نطاق مدينة بئر العبد والقرى المحيطة بها، والثانية في نطاق مدن العريش والشيخ زويد ورفح والقرى المحيطة بهم.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم في اليوم الأول للقافلة 631 مواطنا، وضمت القافلة تخصصات "الأوعية الدموية، والباطنة العامة، والحميات، والأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجلدية، والجراحة العامة، والرمد، والعلاج الطبيعي، وعمليات صغرى، والتحاليل الطبية، والأشعة بكافة أنواعها".