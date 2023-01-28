محافظ الدقهلية يفتتح معارض "أهلا رمضان" بمنية النصر ودكرنس.. صور

وأوضح مختار أن معارض "أهلا رمضان" توفر المواد الغذائية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30 %، وقال "مختار" إن المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق مع قطاع التموين والغرفة التجارية وجهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد "مختار" ضرورة تنفيذ الحملات التموينية المكثفة يومياً للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقد تفقد المحافظ المعارض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى المواطنين بالمعارض وإطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، ووجه "مختار" بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة تنظيم المعارض.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة ووالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، وأكد دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.