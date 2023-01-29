محافظ أسوان يعلن إنشاء مصنع لتعبئة البوتاجاز بواقع 15 ألف أسطوانة يوميًا

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، مع أحمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق له، اليوم، الأحد، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبه المحافظ ، وأيضاً مديرى التموين والشئون القانونية.

وقرر اللواء أشرف عطية، تشكيل لجنة من مسئولى جهاز حماية المستهلك ومباحث ومديرية التموين ، والطب البيطرى والصحة للمرور الميدانى على مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا ، ومستودعات البوتاجاز ، وأصحاب عربات توزيع الأسطوانات ، بجانب مخازن الجملة لكبار التجار وسلاسل الهايبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية ، بالإضافة إلى معارض " أهلاً رمضان " من أجل ضبط أى مخالفات متعلقة بتهريب السلع الأساسية أو تخزينها بغرض طرحها بأسعار أعلى فى الأسواق.

وشدد المحافظ، على الضرب بيداً من حديد على الفاسدين الذين يحاولون إستغلال الظروف الإقتصادية العالمية الحالية فى تحقيق مكاسب لأشخاصهم دون مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين ، كما قرر أشرف عطية تخفيض وخصم 25 % من حصة مصنع بوتاجاز سلوا كمرحلة أولى ، وتحويلها إلى مصنع شركة بوتاجاسكو بالطود بالأقصر كإجراء عاجل لعدم إلتزامه وإنتظامه فى التوريد سيتبعه إجراءات أخرى ، لحين بدء إنتاج المصنع الجديد من أسطوانات البوتاجاز ، وتلبيته لإحتياجات السوق المحلى.

ووجه، إلى أهمية مراجعة التصميمات الخاصة بتنفيذ المصنع الجديد لتأكيد إجراءات الصحة والسلامة المهنية ، مع توافر المسافات الآمنة ، علاوة على تطبيق المنظومة التكنولوجية العالية التى شهدتها هذه النماذج من المصانع المتقدمة فى عدد من محافظات الجمهورية.