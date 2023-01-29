اليوم السابع
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كاهن كنيسة أبو سيفين بالمهندسين يلقى عظة الأحد الأسبوعية بقناة أون

الأحد، 29 يناير 2023 04:15 م
كاهن كنيسة أبو سيفين بالمهندسين يلقى عظة الأحد الأسبوعية بقناة أون القمص جرجس نجيب
كتب: محمد الأحمدى

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أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص جرجس نجيب كاهن كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 
 
وتناول الأب القمص جرجس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر طوبة، موضوع إنجيله وهو شهادة يوحنا المعمدان (صديق العريس) للسيدالمسيح (العريس)، في إنجيل يوحنا والأصحاح الثالث، من خلال : 
 
١- علاقة يوحنا المعمدان بالسيد المسيح
 
- بها تقديم يوحنا المعمدان للسيد المسيح أنه مخلصًا وفاديًا، لذلك ينبغي أن نقدم المسيح في حياتنا.
 
- بها تعاليم عقائدية وإيمانية وروحية، عن التجسد والصلب والفداء، وعن المعمودية.
 
- بها تكريم يوحنا المعمدان للسيد المسيح منذ كان جنينًا في بطن أمه أليصابات، وتكريم السيد المسيح ليوحنا المعمدان بأنه أعظم مواليد النساء.
 
٢- عظمة يوحنا المعمدان نفسه في ميلاده من والدين باريْن، وفي رسالته من خلال حياة القناعة والتواضع، وفي مماته عندما استشهد بسبب شهادة الحق. 
 
٣- كيف نتعلم العظمة الحقيقية ؟ 
 
- إرضاء ربنا أولًا، حتى نحصل على شهادة الله لنا بأننا نُنفذ وصاياه. 
 
- التحلّي بالتواضع "«يُقَاوِمُ اللهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً»" (يع ٤: ٦)
 
- الغفران للمسيئين. 
 
- الجزل في العطاء. 
 
- خدمة الآخرين. 
 
- محبة للجميع.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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