اليوم السابع
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الكنيسة: البابا تواضروس الثانى يعزى أسر الضحايا ويصلى من أجل المصابين

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:37 م
الكنيسة: البابا تواضروس الثانى يعزى أسر الضحايا ويصلى من أجل المصابين قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب ــ محمد الأحمدى

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شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.
 
وتابعت الكنيسة فى بيان رسمى لها، أن قداسة البابا قدم التعزية في الضحايا، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.
 
وأضافت الكنيسة فى بيانها: "قالت مصادر من وزارة الصحة أن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصًا"
 
وقال قداسته في تعزيته:"نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة. ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسئولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفى (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.
 
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حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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