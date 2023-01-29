غداً.. فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

واكد مركز عمليات البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار منها هي مستشفى النيل، ومنطقة لوست سينى، وجمال هلال، ومرعى 1، 2، كذلك مناطق مبارك 1 ،2، 3 بمدينة الغردقة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية لشبكة المحولات الكهربائية.

عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية من قبل قسم الصيانة التابع لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكان فصلت ادارة الصيانة بكهرباء البحر الاحمر التيار يوم الثلاثاء الماضي عن منطقة أبو العباس، سمر لاند، موزع مارينا اليخوت، ميدان العروسة، تقسيم روجينا، دوار العمدة، الصرف الصحى بالغردقة ، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا للصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.