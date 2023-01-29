على جمعة: الإساءات بحق المقدسات الإسلامية ليست جديدة.. وعلينا تصحيح الصورة

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى





أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على ضرورة تصحيح الأفكار لدى الشباب في العالم الإسلامى أولًا، حتى يتسنى تصحيح الصورة لدى الغرب.

وشدد جمعة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة ألا ينغمس الشباب المسلم فى ردود فعل عنيفة تجاه الإساءات التي شهدها الغرب مؤخرا تجاه المقدسات الاسلامية، على غرار حرق وتمزيق المصحف الشريف في بعض المدن الأوروبية، محذرا من تداعيات ذلك على المجتمعات التي تعاني أساسا من تنامي ظاهرة " الاسلاموفوبيا ".

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر، أن تلك الإساءات التي ترتكب بحق المقدسات الإسلامية ليست جديدة على الإطلاق، ولكنها تعود إلى أزمنه بعيدة، منذ عهد احتلال التتار والصليبيين، ثم امتدت في عهد الاستعمار وحتى عصرنا الحالي.

وأشاد باجتماع اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر، معتبرا أنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، في اللحظة الراهنة، التي تتعاظم فيها الأزمات العالمية، حيث تبقى الحاجة ملحة لتحقيق التكامل وتعزيز التعاون لمجابهتها.